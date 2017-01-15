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Литва собирается возвести забор на границе с Калининградской областью

Политика
Ещё одна стена в Европе
Перед воздвигнутым забором
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР
Перед воздвигнутым забором

Вильнюс, 14 Января 2017, 15:40 — REGNUM  В бюджет Литвы на 2017 год заложена статья расходов, предусматривающая строительство заградительного забора на границе с российской Калининградской областью. Об этом сегодня, 14 января, сообщает портал Lietuvos žinios.

Портал напоминает, что до сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Теперь власти Литвы намерены основательно отгородиться от российского эксклава.

На возведение забора бюджет выделит €3,6 млн. Правительство считает, что этих средств должно хватить на строительство нормального забора. Кроме самого заграждения по периметру границы будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей. Но на эту систему средства будут искать уже в следующем финансовом году.

Литовские власти реалистичны: забор не станет «Великой Китайской стеной» на пути «российской агрессии», просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды. Какой именно контрабанды власти не уточняют.

Министерство внутренних дел Литвы планирует объявить конкурс на строительство, а сам забор можно будет начать строить, как только позволит погода. Длина сухопутной границы Литвы с Калининградской областью — 255 километров. Стена будет построена на участке границы от округа Вистичё, где пересекаются три страны — Польша, Литва и Россия, и до реки Неман. Общая длина забора таким образом — 135 километров. Остальная часть границы проходит по фарватеру реки Неман.

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