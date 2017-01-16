Рига, 16 января, 2017, 18:24 — ИА Регнум. На востоке Латвии (Латгалия) начинается создание постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает LETA. Как заявили в Министерстве обороны, это необходимо для «повышения способностей реагирования НВС и обеспечения эффективной комплексной обороны государства».

Markus Rauchenberger Латвийская армия

В составе 3-й бригады Земессардзе (ополчение) планируется сформировать подразделение профессиональной армии с функциями ПВО, которое будет размещено в Даугавпилсе, Резекне и Прейли. «Создание подразделения в Латгалии — это не только вклад в укрепление обороны страны, но и возможность для жителей региона служить ближе к дому и укрепление социальной среды», — заявил командующий НВС Раймонд Граубе, а также добавил, что делается это ради усиления боеготовности вооруженных сил и обеспечения их более широкого присутствия в восточных регионах Латвии.

Создать постоянное подразделение НВС в Латгалии до 30 октября 2018 года Минобороны поручено планом действий правительства.

В свою очередь, вооруженные силы приглашают жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли и ближайших краев подавать заявки на службу в новом подразделении.

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