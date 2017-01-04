Для обустройства границы с РФ, МВД Латвии выкупит землю на востоке страны

В свою очередь Министерство обороны получило участок земли, где планируется построить военный объект

Рига, , 15:38 — REGNUM Правительство Латвии разрешило Министерству внутренних дел продолжить процесс скупки земель в Латгалии (восточная часть страны) для обустройства пограничной полосы с Россией, сообщает LETA. Для этих нужд будет перекуплена недвижимость в Лудзенском и Вилякском краях.

Кабинет министров также передал Министерству обороны во владение участок земли в Алуксненском крае, где планируется построить некие укрепления для «защиты восточных границ Латвии». Площадь участка Педедзской волости — 1,68 гектара.

Напомним, Педедзе — волость, граничащая с Россией. Также в Алуксненском крае расположены Пехотная школа Национальных вооруженных сил и учебная база Lāčusils («Медвежий бор»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Латвии уклоняется от детального ответа на тему планируемой постройки некоего военного объекта в Педедзской волости, которая граничит с Россией. Также остается неясным, является ли данный объект секретным или нет. В министерстве лишь заявляют, что данный объект «послужит оборонным нуждам Латвии».

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