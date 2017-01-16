Варшава, 16 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) передали Варшаве записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 января на сайте посольства РФ в Польше.

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«Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов, после дополнительных шумо-очисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров», — говорится в сообщении.

С таким заявлением посольство РФ выступило в связи с нотой посольства Польши в Москве из-за комментариев президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2016 г.

«Ключевые факты, упомянутые президентом РФ в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца польского президентского самолета, при этом аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у польской стороны», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года: в разбившемся самолёте президента Польши Качиньского погибли 96 человек.

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