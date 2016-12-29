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МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154

Политика
...немедленно передать неизвестные до этого времени в Польше фрагменты записей разговоров в кабине экипажа

Варшава, 29 Декабря 2016, 08:25 — REGNUM  Польское министерство иностранных дел потребовало у России неизвестные ранее фрагменты записи разговоров в кабине пилотов разбившегося в 2010 году под Смоленском Ту-154. В Россию направлена соответствующая нота МИД Польши, сообщает Polska Agencja Prasowa.

«МИД РП просит российскую сторону немедленно передать неизвестные до этого времени в Польше фрагменты записей разговоров в кабине экипажа президентского самолета Ту-154М за несколько мгновений до катастрофы в Смоленске в 2010 году», — сообщили в польском МИДе.

В польском ведомстве пояснили, на основании чего возникло такое требование. Поводом стали слова, сказанные президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции 23 декабря, в ходе которой польский представитель задал вопрос о возможности возвращения в Польшу фрагментов разбившегося самолёта. На это президент России ответил, что читал аудиозапись, в которой пилот разговаривал с охранником погибшего в этой авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского.

Посольство РФ в Варшаве отмечает, что от России требуют предоставления новых, якобы ранее неизвестных данных безосновательно. Расшифровку переговоров официально публиковали.

«Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в ходе пресс-конференции Путин на вопрос польского представителя о том, когда Москва передаст Польше фрагменты самолёта, ответил, что пока они нужны российским экспертам.

«Действительно, Следственный комитет проводит расследование и до тех пор пока оно не закончено, остатки самолета им нужны», — сказал Путин.

Президент призвал поляков прекратить спекуляции на тему этой трагедии. «Я читал переговоры пилота… Когда вошедший в кабину пилота человек — есть конкретная фамилия — требует посадки, пилот отвечает: «Не могу, садиться нельзя». На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: «Я не могу это доложить начальнику, давай, делай чего хочешь, садись». Все же ясно, но чего спекулировать!» — подчеркнул президент.

Читайте подробнее: Путин призвал не спекулировать на трагедии с самолетом Качиньского

Напомним, авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года: в разбившемся самолёте президента Польши Качиньского погибли 96 человек.

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