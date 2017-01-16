Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего «строительного» вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна пожаловались в Правозащитный совет при губернаторе на плохие условия содержания их подзащитного в следственном изоляторе. Об этом юристы сообщили в понедельник, 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Оганесян проходит обвиняемым по делу о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове Петербурга.

Gov.spb.ru Марат Оганесян в бытность вице-губернатором Санкт-Петербурга

«Сегодня я говорил с членом совета Владимиром Шнитке, он сказал, что совет постарается принять решение о проверке до конца этой недели», — сказал адвокат Юрий Новолодский.

Юристы отправили в Правозащитный совет официальное обращение. По словам адвокатов, следователи якобы пытаются «выбить» из Оганесяна признательные показания в обмен на медицинскую помощь и переводят его в худшие изоляторы «Крестов».

«Человек страдает серьезной формой бронхита, и его сажают в камеру, где все курят, не переставая, там нет окна и горячей воды, все санитарные условия находятся в плохом состоянии. Это случайно или это форма унижения и давления?» — возмутился Новолодский.

Напомним, в середине декабря 2016 года суд оставил под стражей бывшего чиновника, обвиняемого в хищениях при строительстве «Зенит-Арены». Адвокаты пытались добиться для него домашнего ареста по состоянию здоровья. 13 января 2017 года Оганесяну продлили срок содержания под стражей до 9 мая. Адвокаты настаивали на освобождении подзащитного на время следствия.

Новолодский отметил, что следствие обеспокоено тем фактом, что у Оганесяна есть загранпаспорт с открытыми визами, а значит, по мнению правоохранителей, он может скрыться. Тем не менее, для такого вывода нет никаких реальных оснований, убежден адвокат.

«Это уголовное дело возбуждено с февраля прошлого года. За это время Марат Оганесян сколь угодно раз мог скрыться за рубежом. К тому же, он предлагал загранпаспорт с визами отдать органам следствия, чтобы не иметь возможности пересекать границу», — заметил Новолодский.

Юрий Новолодский заявил, что следственные органы видят в Оганесяне «козла отпущения» в деле о скандальном долгострое на Крестовском острове, так как он находился в гуще событий в течение некоторого времени, хотя основное удорожание стадиона произошло еще до того, как Оганесян занял пост вице-губернатора по строительству. Более того, по словам Новолодского, именно Оганесян якобы настоял на том, чтобы смету стадиона несколько лет назад не раздували до 43 млрд рублей, а оставили на уровне 34,9 млрд рублей.

При этом у юриста нет оснований полагать, что дело против чиновника носит чисто заказной характер.

«Вы думаете, за столько лет на стадионе ничего не украли? Несколько лет весь город об этом говорит. <…> Историю со стадионом нельзя было не расследовать. Здесь ничьего заказа нет, просто идет конструирование дела под конечный результат», — добавил адвокат Юрий Новолодский.

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По версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора на поставку видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

Экс-чиновник был задержан в Москве 16 ноября, после чего его этапировали в Петербург. На заключении Оганесяна под стражу настаивало следствие. По мнению следователя, Оганесян, в частности, способен оказать давление на свидетелей, вмешаться в ход расследования, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Смольного.

Добавим, Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина.

После задержания и этапирования в Петербург 17 ноября Оганесяну стало плохо в СИЗО, и его пришлось госпитализировать. Спустя несколько часов бывшего вице-губернатора доставили обратно изолятор. После ареста он также попадал в больницу.