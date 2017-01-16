Абу-Даби, 16 января, 2017, 13:32 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Нападающий Сердар Азмун на тренировке

Первый контрольный матч на первом зимнем сборе в ОАЭ завершился победой футболистов «Ростова». Жёлто-синие не оставили шансов клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Итоговый счет — 4:0, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской дружины.

Безответные голы в ворота соперников отправили форварды Александр Бухаров и Сердар Азмун, а также полузащитник Игорь Киреев и защитник Федор Кудряшов. Впереди у желто-синих матч с клубом из Китая. С «Хэнань Цзянье» из Чжэнчжоу «Ростов» встретится 19 января.

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Напомним, после завершения первого круга РФПЛ футболисты «Ростова» расположились на седьмой строчке турнирной таблицы, заработав 25 очков. Наряду с подготовкой ко второй части сезона российского чемпионата желто-синие готовятся к первому матчу в рамках 1/16 плей-офф Лиги Европы. На ростовском стадионе «Олимп-2» 16 февраля донской клуб примет «Спарту» из Праги.

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