Иерусалим, 16 января, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляет, что уходящий глава Госдепа США Джон Керри намерен «смягчить» последствия парижских переговоров по израильско-палестинскому урегулированию, передает Reuters 16 января.

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Согласно информации, опубликованной офисом израильского лидера, «Керри сообщил Нетаньяху о шагах, предпринимаемых США на конференции, направленных на то, чтобы смягчить формулировку резолюции в Париже».

Сообщается, что госсекретарь США будет «выступать против любого предложения, которое может быть выдвинуто в Совет Безопасности ООН» и конференция «не будет иметь решающих последствий».

Тем не менее, в ответном заявлении офиса Нетаньяху говорится, что «Израилю уже нанесен ущерб отказом США наложить вето на резолюцию Совета Безопасности, и он не будет сглажен».

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая предписывает Израилю прекратить «поселенческую активность» на «оккупированной территории» Палестины — в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Несмотря на отчаянные просьбы израильской стороны ветировать документ, США воздержались, что было равноценно голосованию «за».

Позиция США было расценена в Израиле как «предательская» — премьер-министр Нетаньяху отозвал послов из США, а также обвинил уходящего президента Соединенных Штатов Барака Обаму в сговоре с бандитами. Парижская конференция также была расценена израильской стороной как продолжение «агрессивной политики» США и их союзников против Израиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января во Франции началась международная конференция по палестино-израильскому урегулированию. В переговорах участвуют представители 70 стран, однако не участвуют главные «виновники» мероприятия — переговоры проигнорировали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и палестинский лидер Махмуд Аббас.