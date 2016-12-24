Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»

Тель-Авив, , 02:37 — REGNUM Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выпустил официальное заявление по поводу принятия «антиизраильской» резолюции Совбеза ООН и роли в ее принятии администрации президента США Барака Обамы, передает Reuters 24 декабря.

«Администрация Обамы не в состоянии защитить Израиль против деятельности бандитов в ООН, он (Обама — прим. ИА REGNUM ) вступил в сговор с ними за кулисами», — говорится в официальном заявлении.

Тем не менее, Нетаньяху надеется, что с администрацией нового президента, а им 20 января станет республиканец Дональд Трамп, все будет по-другому:

«Израиль надеется на сотрудничество с избранным президентом Трампом и со всеми нашими друзьями в Конгрессе, республиканцами и демократами, чтобы свести на нет вредное воздействие этой абсурдной резолюции», — сообщает премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, вчера Совет безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая предписывает Израилю прекратить «поселенческую активность» на «оккупированной территории» Палестины — в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Несмотря на отчаянные просьбы израильской стороны ветировать документ, США воздержались, что равноценно голосованию «за».

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Однако стоит отметить, что избранный президент США Дональд Трамп действительно «сделал все что мог» для помощи Израилю в ООН. Трамп провел переговоры с Абдельем Ас-Сиси, президентом Египта, страны, предложившей резолюцию, а также с американской делегацией в ООН. Это помогло сдвинуть срок рассмотрения резолюции с 22 на 23 декабря, но не более того — свое слово сказал уходящий президент США Барак Обама, последовательный сторонник «независимой Палестины».

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