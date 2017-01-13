Вашингтон, 14 января, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Петиция к президенту США Бараку Обаме с призывом о помиловании экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена набрала более миллиона подписей. Об этом сообщается на сайте инициативной группы под названием Pardon Snowden.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Мы передаём подписи 110 125 человек со всего мира, которые просят использовать ваши президентские полномочия, чтобы помиловать Эдварда Сноудена», — говорится в обращении, направленном Бараку Обаме.

Организаторами кампании выступили такие организации, как «Американский союз гражданских свобод», Amnesty International, Human Rights Watch.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook, Skype и других американских интернет-компаний с помощью секретной программы под кодовым названием Prism. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство. На родине Сноуден обвиняется в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из них он получит до 10 лет лишения свободы. Представители администрации США и ряд политиков также неоднократно заявляли, что Сноуден должен понести наказание за нанесение серьёзного ущерба национальной безопасности.

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