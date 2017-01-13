Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 18:49 — ИА Регнум. У стен Исаакиевского собора в Петербурге в эти минуты проходит встреча депутатов городского парламента с гражданами, передает корреспондент ИА REGNUM. Темой уличной встречи стала перспектива передачи собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви, о чем объявил 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В сквере на Исаакиевской площади собрались противники подобного решения.

Акция у Исаакиевского собора, 13.01.2016

«Мне не жалко отправить в отставку никого, кто принял это решение. Но это решение принималось в Москве», — заявил собравшимся депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия»).

Читайте также: Исаакий у Полтавченко попросил лично патриарх Кирилл

Однако другие его коллеги — Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») все же возложили ответственность за принятое решение на градоначальника. «Именно поэтому он так нервно говорит нам, что «вопрос решен», и поэтому не пришел на пресс-конференцию, посвященную этой теме, а сбежал в Москву», — заявил Максим Резник.

Акция у Исаакиевского собора, 13.01.2016

Под бурные аплодисменты собравшихся депутаты предложили передать РПЦ не Исаакиевский собор — самый успешный городской музей — а, например, долгострой на Крестовском острове — стадион с условным названием «Зенит-Арена».

«Есть еще одно предложение — передать РПЦ господина Полтавченко», — сказал Борис Вишневский.

Сопредседатель партии «Парнас» в Петербурге Андрей Пивоваров сообщил, что его партия в ближайшее время подаст заявку на митинг против передачи Исаакия в руки РПЦ. Как предполагается, акция пройдет на Марсовом поле.

Акция у Исаакиевского собора, 13.01.2016

Собравшиеся у Исаакиевского собора также поддержали предложение оспорить решение Смольного в отношении собора в судах. Ранее о планах подать такие иски сообщил ряд депутатов и общественных активистов.

В сквере у Исаакиевского собора собралось, по оценке корреспондента агентства, от 300 до 500 человек. Акция проходит достаточно спокойно, пока не замечено никаких нарушений общественного порядка, сотрудники полиции ведут себя вежливо.

Некоторые собравшиеся, по призыву организаторов акции, принесли с собой и зажгли свечи.

Акция у Исаакиевского собора, 13.01.2016

Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен. Собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга.

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.

Сейчас в ГМП работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса собора музей в прежнем виде прекращает свое существование.