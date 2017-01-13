Москва, 13 января, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Удвоить российский ВВП к 2035 году будет возможно только в случае осуществления правительством системных реформ, которые предлагает Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. Среди этих реформ Кудрин назвал реформу госуправления, которая позволит, по его мнению, снизить административную и налоговую нагрузку на бизнес, повышение пенсионного возраста для всех граждан, а также приоритетную поддержку государством IT-сектора. Реформа госуправления должна быть частью более масштабных институциональных реформ в стране, которые, в свою очередь, должны быть нацелены на повышение благосостояния граждан и нормальное развитие бизнеса, в особенности малого бизнеса, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

По ее мнению, «самая важная составляющая будущего экономического роста — это приоритетная поддержка государством сектора высоких технологий, но и отказываться от инвестиций в нефтегазовый сектор, который исторически был и еще долго останется конкурентным преимуществом России, тоже не следует. Тем более что именно этот сектор является одним из наиболее высокотехнологических в российской экономике».

«Высокие темпы роста ВВП, в том числе выше среднемировых, что особо важно, могут стать реальностью и без плана реформ по Кудрину. Например, уже во втором полугодии 2017 года Министерство экономики прогнозирует рост ВВП минимум на 2% относительно второго полугодия 2016 года. При этом средние темпы роста мировой экономики в ближайшие несколько лет прогнозируются Всемирным банком не выше 2,9% в год из-за того, что цены на сырьевых рынках, по прогнозу Всемирного банка, сильно расти не будут», — считает Мильчакова.

«Таким образом, если Россия добавит к развитию нефтегазового сектора еще и ряд других точек роста (сельское хозяйство, IT, машиностроение, внутренний туризм), то для целей обеспечения темпов роста ВВП выше мировых можно будет обойтись и без Кудрина», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: Реформы ускорят рост ВВП до более 4% к 2022 году — Кудрин

Напомним, бывший министр финансов, вице-премьер и нынешний руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме озвучил оптимистичный прогноз роста ВВП. Согласно прогнозу Кудрина, к 2019 году Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в год, к 2022 году — на рост ВВП в 4%, а к 2035 году — в 2 раза.