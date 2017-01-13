Москва, 13 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Резонансный инцидент в Камчатском крае с участием машины скорой помощи и водителя иномарки, должен получить должную правовую оценку. Подобное поведение со стороны водителя, препятствовавшего проезду скорой, недопустимо. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 13 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимняя дорога

«Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Конечно, это абсолютно недопустимо», — сообщил Песков.

Напомним, смерть молодого человека в Петропавловске-Камчатском, который не дождался скорой помощи из-за водителя иномарки, перегородившей дорогу во дворах, наступила 10 января.

За рулём автомобиля находилась женщина Ульяна Лобанова. Когда скорая въехала во двор, намереваясь добраться до нужного подъезда, на пути у неё оказался автомобиль, который невозможно было объехать. Водитель скорой помощи посигналил, но люди в иномарке не пошли им навстречу: начались пререкания, затянувшие прибытие врачей на десять минут. Когда бригада зашла в квартиру, больной уже скончался.

На имя руководства Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета РФ составлена петиция. СКР по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России — «причинение смерти по неосторожности».