Москва, 13 января, 2017, 13:58 — ИА Регнум. 12 детей изъяты из приёмной семьи в Зеленоградском административном округе города Москвы, заявили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Пока известно, что в Зеленограде из приемной семьи органами опеки и полиции были изъяты 12 детей, обстоятельства инцидента выясняются. Уполномоченный разбирается в возникшей ситуации, находится в контакте с приёмной мамой», — пояснили в аппарате омбудсмена.

Отметим, что оперативно прокомментировать произошедший инцидент отказались все якобы участвовавшие в нем органы власти. Так, помощник руководителя управления социальной защиты населения Зеленоградского административного округа города Москвы Елена Ревичева какие-либо пояснения давать отказалась. Вплоть до того, что не смогла пояснить, а имел ли место сам факт изъятия детей.

«Сказали так. Никаких комментариев на данный момент мы не даем как минимум до конца следующей недели. Я передаю вам информацию — просто не комментировать», — подчеркнула Ревичева.

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Также не удалось получить официальной информации и в УВД по ЗелАО. Не представившаяся сотрудница пресс-службы полиции Зеленограда порекомендовала обратиться в ГУВД Москвы. Не менее немногословен оказался и дежурный офицер главка Алексей Шапкин. Сославшись на то, что в случаях изъятия детей полиция не является инициатором подобных действий, комментировать случившееся офицер отказался.

«Я понимаю, о какой публикации идет речь, но информацией не располагаю. Возможно, вам стоит обратиться в органы опеки, у меня данных нет. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, у нас информации никакой не будет, именно потому, что инициативно этим занимаются другие органы, а не полиция», — уточнил офицер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года москвичка Анастасия Терновская на пресс-конференции правозащитного центра «Иван Чай» жаловалась общественности на то, как сотрудники органов опеки при силовой поддержке полиции изъяли у нее сына. А кроме этого, на угрозы сотрудника полиции обязательно ее «посадить».

Терновская тогда отмечала, что угрозы звучали от женщины-полицейского, которая изъяла ребенка. «Меня не просто пообещали посадить, мне заявили, что я больше никогда не увижу сына».

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