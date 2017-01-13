Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров считает, что его следовало бы уволить за профнепригодность в связи с фактическим разрушением музея-памятника после передачи входящих в его состав Исаакиевского, Сампсониевского и Смольного соборов в распоряжение Русской православной церкви. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Буров посоветовал не беспокоиться о его собственной судьбе, так как сам он озабочен судьбой 393 сотрудников музея-памятника, чье будущее ныне под вопросом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Я умею кое-что делать, не пропаду. Тем более, я уже почти 10 лет как пенсионер. Мне не страшно. А вот люди — вот предмет заботы. Я очень беспокоюсь за людей, все-таки почти 400 высококлассных специалистов… Как будет называться музей, который 86 лет носил имя «Музей-памятник «Исаакиевский собор», я не знаю. Кто сможет заниматься этим абсолютно разрушенным и разукрупненным хозяйством, я не знаю. Я — вряд ли, мне не хватит ни опыта, ни умения. Вообще, я не справился со своей ролью, меня стоило уволить за профнепригодность. Ведь вместо развития музея, к чему стремился, я пришел к полному фиаско, полному разрушению», — сказал Буров, известный также как популярный актер театра и кино.

По словам Николая Бурова, среди 393 сотрудников ГМП есть 41 ветеран музея и 24 ветерана Великой Отечественной войны.

При этом глава музея назвал своё фиаско «сомнительным», так как занял пост директора при доходе музея в 360 млн рублей и посещаемости в 2,6 млн человек в год. Сегодня Исаакий зарабатывает около 800 млн рублей, в 2016 году его посетили 3,9 млн туристов.

Буров также переживает за дальнейшую судьбу хора ГМП «Исаакиевский собор», состояние работы со школьниками и инвалидами, музей блокады Ленинграда, расположенный в подвалах Исаакия, в который сейчас можно попасть бесплатно по заявке.

Кроме того, ему непонятно, «на кого повесят уголовную ответственность за сохранность музейных ценностей» после передачи собора в безвозмездное пользование РПЦ, так как у него нет уверенности, что их будут регулярно реставрировать. «Я не услышал пока ни одного профессионального ответа на этот вопрос», — добавил Николай Буров.

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Директор музея «Исаакиевский собор» утверждает, что в год РПЦ проводила во всех соборах, входящих в ГМП, по 640 богослужений совершенно беспрепятственно, несмотря на миллионный поток туристов.

«Довольно сложно добиться того, чтобы на них не шипели, чтоб их радушно встречали в этом доме. У нас немножко разные представления о том, как это должно выглядеть. В принципе, мы заняты одним делом с епархией — думаем о человеке и его душе. Но пути у нас разные», — сказал Буров о взаимоотношении музейщиков и церкви.

Тем не менее, он подчеркнул, что не собирается вступать ни в какое противостояние с властью, так как является доверенным лицом президента России и советником губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах. Спорить с Георгием Полтавченко в публичном поле он не будет.

«Я не меняю свое мнение в короткий срок на 180 градусов, понимаю, что такое слово человека и гражданина, я давал присягу государству», — заметил Буров.

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Директор музея взбудоражен грядущей акцией, которая пройдет сегодня на ступенях Исаакия в 18:00 в формате встречи граждан с депутатами Алексеем Ковалевым, Борисом Вишневским и Максимом Резником. Несмотря на то, что такое мероприятие не требует согласования с властями, а полиция уже уведомлена о нем, Буров предложил закрыть Исаакий в 16:00, чтобы не допустить каких-либо стычек рядом с культурными ценностями.

«Несмотря на то, что это вопрос жизни и смерти, я попросил наш коллектив отмежеваться сейчас от этих действий и делать только одно: работать, работать и работать», — сказал Буров.

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Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен. Ранее он выступал против такого шага, так как считал, что это грозит серьезным финансовым ущербом казне, под угрозой оказываются социальные и культурные проекты и программы, которые были возможны благодаря прибыли, получаемой Исаакием. Однако после обращения главы РПЦ патриарха Кирилла губернатор изменил свое мнение на противоположное.

Собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга.

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.