Екатеринбург, 13 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Свердловская область — сложный регион с устойчивыми межэлитными разногласиями, свободолюбивым региональным центром — Екатеринбургом, развитыми СМИ и повышенной гражданской активностью. Но в то же время регион экономически привлекательный, ресурсоемкий и недостатка в желающих управлять Свердловской областью никогда не было, считают опрошенные ИА REGNUM политологи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Основным претендентом на губернаторское кресло 2017, по факту должности, является действующий руководитель региона Евгений Куйвашев. Но его притязания на пролонгирование полномочий должен подтвердить Владимир Путин, а президент всегда отличался непредсказуемостью кадровых решений. Поэтому стопроцентное участие Куйвашева в выборах на текущий момент прогнозировать некорректно», — сообщил политолог Александр Пирогов.

По его мнению, одним из серьёзных претендентов на пост главы региона может стать действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Обладая высоким электоральным потенциалом, крепкими связями в федеральном истеблишменте, он является абсолютно системным политиком и не пойдёт против кандидата, официально выдвинутого президентом. Носов — головная боль действующего губернатора, и он предпринимает серьёзные усилия для устранения политического оппонента из региона. Если Носов займёт кресло губернатора другого региона или получит равнозначную должность в системе госвласти или бизнесе до начала кампании, то Куйвашев упрочит свои позиции», — считает Александр Пирогов.

Он считает, что ещё одним потенциальным кандидатом на пост главы региона может стать избранный глава Екатеринбурга и давний оппонент Куйвашева Евгений Ройзман. Глава областного центра и ранее заявлял, что пойдёт на выборы, если действующий губернатор выдвинет свою кандидатуру.

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«Популярный политик, но не имеет больших финансовых и организационных ресурсов для ведения масштабной кампании. Тем не менее представляет серьёзную опасность для губернатора своей яркостью и харизматичностью», — уверен Александр Пирогов.

Политолог также не исключил возможности участия в выборах депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

«Он имеет огромный опыт участия в выборах с начала 90-х. Известен в регионе и способен провести яркую избирательную кампанию. Последние крупные выборы мэра Екатеринбурга и депутата Госдумы по одномандатному округу проиграл. Может выступить техническим кандидатом Куйвашева для придания управляемой интриги и легитимации итогов голосования в случае зачищенных выборов», — убеждён Александр Пирогов.

По его мнению, также одним из самых неочевидных соискателей на пост губернатора может стать генеральный директор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын.

«Неочевидный, но очень сильный кандидат. Совладелец системообразующей для региона компании — УГМК. Представитель крупного, но социально ориентированного бизнеса. Основной бенефициар «майского перемирия» между областной властью и администрацией Екатеринбурга. Сосредоточил в своих руках контроль над правительством, основными финансовыми потоками. В публичной политике не участвует, однако способен взять на себя официальную ответственность за регион, выполняя поручение президента», — подытожил политолог.

Другой уральский политолог Анатолий Гагарин согласен, что основными вероятными кандидатами на пост губернатора могут стать известные в области такие политики, как Евгений Ройзман, Сергей Носов и Александр Бурков. Но самые большие шансы, по его мнению, у Евгения Куйвашева, если он получит поддержку президента. А вот к возможности участия в выборах Андрея Козицына политолог относится скептически. Он убеждён, что сам бизнесмен не испытывает желания участвовать в выборах и его кандидатура больше гипотетическая, чем реальная.

«Желающих участвовать в выборах будет много. Вполне вероятно, что свои кандидатуры выдвинут московские политики и другие фигуры, известные на федеральном уровне», — считает Анатолий Гагарин.

Напомним, что осенью 2017 года в Свердловской области пройдут выборы губернатора. Первый губернатор Свердловской области был избран в 1995 году, им стал Эдуард Россель. В 1999 году на выборах он подтвердил свои полномочия, примечательно, что во втором туре он конкурировал за должность главы региона с Александром Бурковым. В 2003 году Эдуард Россель в третий раз победил на выборах, а конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Антон Баков.

С февраля 2005 года была введена процедура назначения губернатора Свердловской области. И в этот раз кандидатура Эдуарда Росселя получила одобрение президента России. С 2009 года на пост главы региона был назначен Александр Мишарин, а с 2012 года Свердловскую область возглавляет Евгений Куйвашев. Его пятилетний срок полномочий завершится в мае 2017 года. Тогда же будет назначен исполняющий обязанности главы региона.

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