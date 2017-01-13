Майкоп, 13 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Адыгее осенью текущего года будут избирать нового руководителя республики. Правда, пройдут эти выборы не всенародно. Решение о том, кто из представленных президентом России трех кандидатов возглавит Адыгею на ближайшие пять лет, примут депутаты республиканского парламента — Госсовета-Хасэ. Нынешний глава республики Аслан Тхакушинов, стоявший у руля администрации последние 10 лет, накануне попросился в отставку. Его полномочия истекают сегодня, 13 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Adygheya.ru Бывший глава Адыгеи Аслан Тхакушинов

Президент России Владимир Путин просьбу руководителя субъекта РФ удовлетворил, поблагодарив за проделанную в республике работу: «Очень ответственно работали, серьезно, основательно».

На встречу к главе государства Аслан Тхакушинов пришёл не один, а с преемником — председателем правительства Адыгеи Маратом Кумпиловым, который, к слову, является его племянником. Таким образом, клановость во власти, которая не раз подвергалась критике, осталась.

Уход Аслана Тхакушинова с поста главы Адыгеи был предсказуем, как и имя его преемника. Сенсации не произошло.

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На пост главы Адыгеи Аслан Тхакушинов пришел в 2006 году. 6 декабря его кандидатуру президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госсовета-Хасэ республики, а уже неделю спустя республиканский парламент наделил Тхакушинова полномочиями президента Адыгеи. На второй срок кандидатуру Тхакушинова спустя пять лет — в декабре 2011 года — внес тогдашний президент Дмитрий Медведев. Принимая такое решение Кремль, по мнению экспертов, отдал предпочтение сохранению спокойствия в республике. В должность Тхакушинов официально вступил вступил 13 января 2012 года.

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В феврале 2016 года от ответа на вопрос журналистов, планирует ли Аслан Тхакушинов участвовать в новой предвыборной гонке, главы Адыгеи уклонился. Тогда же он заявлял, что выборы главы республики пройдут в 2017 году, скорее всего, в единый день голосования, и что они будут прямыми. Однако месяц спустя жителей Адыгеи лишили права на прямое волеизъявление. Это вызвало негодование населения республики, которое выступило за возврат прямых выборов главы, опубликовав соответствующую петицию на популярной платформе для гражданских инициатив.

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Что касается социально-экономического положения региона, то здесь удалось добиться определенных успехов. Так, дотационность региона за последние десять лет была снижена с 61,1% в 2007 году до 38,2%, доходы консолидированного бюджета Адыгеи увеличились до 17 млрд рублей в 2015 году, при этом собственные доходы выросли в четыре раза.

Кроме того, в молодой республике (в текущем году Адыгея отметила 25-летний юбилей) развивается социальная инфраструктура, улучшается материально-техническая база образовательных и медучреждений, строятся новые спортивные сооружения.

«За счёт государственных капитальных вложений с 2007 года в строй введено 344 объекта, из них 90% — социальной направленности. Ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Значительно изменился облик Адыгеи. Закладываются новые сады, строятся дома, транспортные развязки, ремонтируются дороги, реализуются проекты туристического кластера. Уровень газификации является одним из самых высоких в стране — 85%. Стабильно высокая урожайность зерновых в этом году достигла максимального за последнее время результата», — отметил основные достижения республики Аслан Тхакушинов в интервью информационному изданию «Адыгея сегодня».

Также, по словам главы республики, с 2007 года и по итогам первого полугодия 2016 года в экономику Адыгеи было привлечено более 147 млрд рублей.

«Даже в условиях кризиса мы продолжаем реализовывать крупные инвестиционные проекты. Всё это говорит о развитии республики преимущественно по инновационному сценарию», — добавил Тхакушинов.

О деятельности Аслана Тхакушинова можно судить и по оценке, которую ему дали главы регионов Южного Федерального округа. Так, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил его значительный вклад в развитие дружеских отношений Кубани и Адыгеи.

«Вы всегда выступали за укрепление наших связей во всех сферах, сохранение наших общих традиций и ценностей, за то, чтобы люди, живущие на разных берегах реки Кубань, чувствовали себя не просто соседями, а одной большой семьей», — написал глава края в телеграмме на имя теперь уже бывшего руководителя республики.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Аслан Тхакушинов посвятил свою жизнь Адыгее, многое сделал для подъема экономики, решения проблем в социальной сфере, улучшения жизни людей.

«Вы всей душой болеете за будущее республики, хотите видеть ее процветающей и сильной. Уверен, вы сможете еще многое сделать для своего региона, а инициированные вами проекты обязательно воплотятся в жизнь и будут способствовать дальнейшему развитию Адыгеи», — акцентировал губернатор.

За совместную работу Аслана Тхакушинова поблагодарил и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он выразил уверенность в том, что его коллега Мурат Кумпилов, назначенный президентом России врио главы Адыгеи, будет так же эффективно решать задачи, стоящие перед руководителем региона, продолжит и укрепит созидательный курс, по которому развивается регион.

«Асланчерий Китович — уважаемый всеми государственник и профессионал, патриот своей Родины сделал много для социально-экономического развития Адыгеи, повышения качества жизни ее граждан, сохранения богатейшего духовного и культурного потенциала республики», — написал в своем аккаунте в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент РФ Владимир Путин одобрил намерение Аслана Тхакушинова уйти в отставку с поста главы Адыгеи Временно исполняющим обязанности был назначен Мурат Кумпилов, ранее занимавший пост председателя парламента республики.