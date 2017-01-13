Воронеж, 13 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Этнодеревню с музеем ремесел планируется создать на территории Центрального парка культуры и отдыха (парк «Динамо») в Воронеже в рамках второго этапа реконструкции. Концепция обсуждалась 12 января на совещании, которое провел губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Эрасси Михаил Спиридонович. Русская деревня

Центральной идеей концепции, представленной на совещании, является создание пешеходно-спортивной зоны со всей необходимой инфраструктурой. В парке предлагается создание сразу нескольких пунктов проката спортинвентаря. Также планируется создание велотрассы протяженностью до 3,8 км и велотрассы для развития маунтинбайка протяженностью до 0,6 км, в парке появятся комплексные спортивные и детские площадки и поляны для барбекю.

Одной из основных идей реконструкции является создание этнодеревни: согласно проекту, в нее будут включены музей традиционных русских ремесел с торговой лавкой местной продукции, типичной для региона и экопавильон; кафе и ресторан. Также обсуждается вопрос создания лодочной станции в районе Верхнего озера — в том случае, если результаты исследований подтвердят возможность его восстановления.

Еще один важный пункт в концепции реконструкции — создание парковок. Вопрос стал особенно актуальным после проведения первого этапа реконструкции: в дни проведения в парке массовых культурных мероприятий существующая парковка не могла вместить автомобили всех посетителей, в результате ряды припаркованных вдоль обочины автомобилей растянулись на несколько километров, что в будние дни приводило к пробкам.

Согласно концепции, новые парковки появятся вдоль улицы Ленина и административного здания стадиона «Динамо», напротив лестничного спуска в парк, при въезде со стороны улицы Ипподромная и в районе Зеленого театра.

Глава региона поручил разделить весь объем работ, предусмотренный в рамках реконструкции второй очереди Центрального парка, на два этапа, и реализовать первый этап уже в 2017 году. Также глава региона одобрил перенос конно-спортивного клуба на новый участок в границах парка.

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Зеленый театр в Воронеже откроют к Платоновскому фестивалю

Реконструкция бывшего парка «Динамо», а теперь — Центрального парка культуры и отдыха в Воронеже стартовала в мае 2014 года — тогда стоимость работ оценивалась в 300 млн рублей. Первый этап работ был завершен к 9 мая 2015-го, в 2016 году полностью реконструировали «Зеленый театр». Также в 2016 году власти Воронежа заявили о намерении перенести основную часть культурно-массовых мероприятий именно в ЦПКиО: уже летом здесь состоялись первые концерты в рамках Платоновского фестиваля, а в сентябре — выставка «Город-сад».