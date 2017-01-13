Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступил с заявлением, в котором подверг резкой аргументированной критике решение властей Северной столицы о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В музее Исаакиевского собора

Текст заявления петербургских музейщиков опубликован на сайте Союза музеев России. Руководит петербургской и общероссийской организациями музейных работников директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как отмечается в заявлении президиума Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, помимо своего основного назначения, действующий Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» фактически является памятником подвигу музейщиков блокадного Ленинграда и «имеет непреходящее священное значение для нескольких поколений музейных работников Ленинграда — Санкт-Петербурга».

Дело в том, что именно в Исаакиевском соборе в годы Великой Отечественной войны хранились более 120 тысяч музейных предметов из захваченных фашистами Петергофа, Павловска, Гатчины, Пушкина, а также из Музея истории религии (Казанский собор), Домика и Летнего дворца Петра Первого. «В подвалах собора жили десятки музейных сотрудников из разных музеев, которые в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу», — напоминают авторы заявления.

«В условиях отсутствия в городе полноценного Музея обороны и блокады Ленинграда мы воспринимаем Исаакиевский собор с постоянно действующей выставкой «Чтобы помнили…» как памятник подвигу музейщиков нашего города», — подчеркивают петербургские музейщики.

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Говоря о сути решения Смольного о передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ, в Союзе музейных работников констатировали, что Исаакий является одним из лучших примеров взаимодействия музейного сообщества и религиозных организаций, поскольку по вопросу использования здания собора был найден устраивающий всех компромисс.

«За прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640 богослужений, то есть почти каждый день проходили 2 богослужения, при этом, естественно, что прихожане на службы заходят в собор бесплатно <…> на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора. Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей?», — возмущены музейщики Петербурга и Ленобласти.

В заявлении отмечается, что ГМП «Исаакиевский собор» — один из самых посещаемых в стране: в прошлом году в Исаакиевском соборе побывали 2,4 млн человек, а во всех соборах, входящим в ГМП, — 3,8 млн человек. Кроме того, музей уникален тем, что «не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и ВСЕ работы по реставрации выполняет за счёт своих доходов», говорится в документе.

Например, в 2016 году общие доходы музея составили 783 млн рублей, из них более 100 млн рублей было потрачено на реставрацию, 100 млн рублей было выплачено в виде налогов в бюджет. Все остальные средства направлены на содержание соборов музейного комплекса — Сампсониевского, Смольного собора, храма «Спас на крови» — для которых Исаакиевский собор стал финансовым донором.

В своем заявлении музейное сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской области высказало надежду на то, что в ситуации с Исаакиевским собором, музею в котором грозит полное уничтожение, администрация Санкт-Петербурга и Русская православная церковь «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик» и «продолжить совместную работу по поиску правильного пути — пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния».

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Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен. Ранее он выступал против этого «трансфера», так как это грозит серьезным финансовым ущербом казне, под угрозой оказываются социальные и культурные проекты и программы, которые были возможны благодаря прибыли, получаемой Исаакием. В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.

Сейчас в ГМП работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса музей в прежнем виде прекращает свое существование.

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Добавим, что ранее в интервью ИА REGNUM с острой критикой решения властей выступил сопредседатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Марголис.