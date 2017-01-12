Амстердам, 13 января, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Суд в Нидерландах счёл оправданным изъятие у репортёров Стефана Бека и Мишеля Спеккерса собранных ими в Донбассе материалов по катастрофе малайзийского Boeing 777. Об этом Стефан Бек сообщил на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Катастрофа рейса MH17 в Донбассе

«Судья решил, что конфискация материала оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть изображений, а часть из них скопировать», — сообщил журналист, уточнив, что отдельные фотоматериалы, согласно постановлению, могут быть использованы в интересах следствия.

Бек и Спеккерс заявили о готовности подать апелляцию на данное решение суда.

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Напомним, вернувшиеся из поездки в Донбасс голландские журналисты были задержаны правоохранительными органами по прибытии в Амстердам. Полиция изъяла у них все собранные материалы — обломки разбившегося самолета, фотографии и записи интервью с местными жителями.

10 января представитель прокуратуры Нидерландов Вим де Брюн заявил, что изъятые полицией предметы будут тщательно изучены.