Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 16:15 — ИА Регнум. На проспекте Славы на юге Санкт-Петербурга будет построен многофункциональный торгово-развлекательный центр с океанариумом, значительно превосходящим имеющийся ныне в городе подобный объект. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Zac Wolf Океанариум

Новый инвестиционный проект получил статус стратегического. Осуществлять его намерено ООО «Оптима» в течение пяти лет. Объем инвестиций составит порядка 15 миллиардов рублей.

Площадь ТРК с океанариумом составит более 15 тысяч квадратных метров, в его составе будет Центр морской биологии площадью 9,2 тыс. кв. м и зона экстремального спорта площадью более 10 тыс. кв. м.

«В океанариуме одновременно смогут находиться 750 человек, а пропускная способность площадки для экстремального спорта составит до 15 000 человек в сутки. Помимо этого, в комплексе появятся зона общественного питания, торговые залы, кинотеатр», — сообщили в инвестиционном ведомстве Смольного.

В будущем крупнейшем городском океанариуме можно будет увидеть морских животных, ранее не представленных в океанариумах России.

Как отмечают власти Петербурга, компания-инвестор «Оптима» уже имеет успешный опыт реализации подобного проекта в Москве. Столичный «Москвариум» посещает ежедневно до 17 тысяч посетителей.

Как отмечается на сайте московского океанариума, его территория занимает свыше 12 тыс. кв. м, на которых установлено 80 огромных, специально спроектированных аквариумов и бассейнов. Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным объёмом воды 3000 кубометров даёт возможность воссоздать в одном месте экосистемы разных уголков Мирового океана, в том числе водоёмов России.

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