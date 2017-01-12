Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Русская православная церковь готова взять на себя текущую реставрацию Исаакиевского собора после передачи храма в безвозмездное пользование религиозной организации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, этом заявил 12 января викарий патриарха Московского и всея Руси, руководитель Комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом, епископ Егорьевский Тихон. Реставрировать собор в каждодневном режиме будут силами церковной общины.

Isaacy.ru Исаакиевский собор

«Многих волнует проблема, связанная с содержанием храма. Это действительно проблема, действительно вопрос. Мы сейчас не можем говорить о том, что еще не произошло, но у нас есть пример Сретенского монастыря, памятника архитектуры, там есть фрески, охраняемые государством. Храм полностью содержим мы, за 24 года государство лишь один раз помогло в реставрации. Община, которая пользуется храмом, ведет работы, и так происходит практически везде. Думаю, что именно так и будет происходить в Исаакиевском соборе», — сказал епископ Тихон.

Впрочем, он обмолвился, что в «глобальной реставрации» будет участвовать как община, так и государство, причем, по мнению Тихона, на это наверняка рассчитывала и дирекция Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», который в настоящее время распоряжается храмом.

«Пришло время, чтобы храм жил полноценной жизнью, как мы ее видим», — добавил епископ.

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В свою очередь, глава юридической службы Московской патриархии, игуменья Ксения Чернега также подчеркнула, что Исаакиевский собор нельзя передать в собственность религиозной организации, так как храм является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, надо отбросить и мысль о том, что собор нельзя передавать РПЦ по той причине, что он якобы никогда не принадлежал Церкви.

«Действительно, здание всегда находилось в государственной собственности и было в ведении министерства внутренних дел. Но дело в том, что российский закон о передаче религиозным организациям государственного и муниципального имущества религиозного значения не предусматривает процедуру реституции. Как раз реституция и восстанавливает собственников в правах. Желая вернуть имущество, они должны доказать, что оно принадлежало им ранее и было незаконно изъято. При передаче в рамках существующего правового поля они вовсе не призваны доказывать эти факты», — сказала игуменья.

Чернега пояснила, что Исаакиевский собор должен находиться в ведении РПЦ «только потому, что был построен для осуществления богослужений».

«Собор был построен для богослужебной деятельности, поэтому и должен использоваться для этих целей, не исключая, безусловно, его традиции использования как музея», — заключила Чернега.

Также добавим, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов высказал мнение, что РПЦ обладает достаточной квалификацией, чтобы не допустить нарушения закона в отработке юридических моментов передачи собора в пользование Церкви.

«Не ищите черную кошку», — призвал Мокрецов.