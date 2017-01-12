Москва, 12 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минфину, Минздраву и Минсельхозу до 14 июня 2017 года ужесточить в РФ правила розничной торговли лекарствами со спиртом для медицинского и ветеринарного применения, сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертоносный баярышник

«Минпромторгу России (Денису Мантурову), Минфину России (Антону Силуанову), Минздраву России (Веронике Скворцовой) и Минсельхозу России (Александру Ткачеву) обеспечить подготовку и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, указание дано во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам госрегулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2016 года в Иркутске в результате массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» пострадали 123 человека, умерли 76 человек. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело. Задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска. Пять человек помещены под арест.

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