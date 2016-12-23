Правительство занялось созданием регламентов для технического спирта

Москва, , 12:03 — REGNUM Комиссия по алкогольному регулированию правительства работает над введением регламентов для технического спирта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Совета Федерации.

«Следует обратить внимание на отсутствие вообще регламентов по техническому спирту в стране. И отсутствие экспертизы тех жидкостей, которые содержат тот или иной спирт», — заявила Скворцова.

«Сейчас работает комиссия по алкогольному регулированию правительства для того, чтобы это ввести. И это необходимо сделать», — подчеркнула она.

Министр отметила, что «боярышник», содержащий метанол, в Иркутскую область завезли в объеме нескольких тысяч литров. «И сейчас эти несколько тысяч литров выявляются в огромном количестве целой распределительной сети», — заявила Скворцова.

«Метанол — это как мышьяк, цианистый калий. Это яд. Он вообще не может находиться в широкой распределительной сети. И здесь (дело) не в спирте, а в том, что яд попал в общественное употребление, на потребительский рынок. Не было механизмов создано, чтобы не допустить это», — указала глава Минздрава.