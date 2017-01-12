Бишкек, 12 января, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Казахские операторы связи снизили расценки на транзит интернета в Киргизию до уровня июля 2016 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе госкомпании «Кыргызтелеком», такая договоренность была достигнута в ходе недавно состоявшихся переговоров с представителями провайдеров Казахстана.

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Теперь мегабитный канал вновь будет обходиться киргизским операторам связи в среднем в $13 (782 рубля) в месяц.

Отметим, что несмотря на успешно завершившиеся киргизско-казахстанские переговоры по вопросу о возвращении к прежним тарифам на интернет-связь, Госкомитет информационных технологий и связи Киргизии продолжает попытки договориться с руководством «Ростелекома» и китайскими провайдерами о налаживании транзита интернета через Китай.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года казахские операторы связи повысили в 2 — 4 раза цены на транзит интернета через территорию Казахстана. Киргизские провайдеры обвинили казахстанских коллег в ценовом сговоре. Операторы связи Казахстана опровергли это утверждение.

Впоследствии специально созданная для изучения обстоятельств произошедшего депутатская комиссия в своем отчете сообщила о том, что ряд киргизстанских чиновников подозревается в сговоре с казахстанскими провайдерами.

В итоге в отношении главы «Кыргызтелекома» Эмиля Ешеналиева возбудили уголовное дело по факту завышения расценок на интернет и переплаты $275 тыс. (свыше 16,5 млн рублей) казахстанским провайдерам за интернет-связь. После чего он был снят с занимаемой им должности.