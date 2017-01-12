Ереван, 12 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Армении продолжается осуждение заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в котором посредники, комментируя боестолкновение на армяно-азербайджанской границе 29 декабря, не вдаваясь в подробности, требуют от Еревана вернуть труп азербайджанского военнослужащего.

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Масла в огонь подлил и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который сегодня, 12 января, выступил с заявлением относительно «нарушения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном» 29 декабря 2016 года и выразил поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

В заявлении подчеркивается, что Совет Европы непосредственно не вовлечен в переговоры и оказывает постоянную поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ.

«Тем не менее, мы обеспокоены гуманитарными аспектами конфликта. Я знаю, что нарушения режима прекращения огня 29 декабря привели к человеческим жертвам, а также о том, что армянские ВС все еще удерживают тело азербайджанского военнослужащего, погибшего в результате боевых действий.

Я настоятельно призываю стороны уважать режим прекращения огня, и я полностью поддерживаю сопредседателей призыв Минской группы ОБСЕ, выступающих за возвращение, без задержек, человеческих останков — в соответствии с соглашениями Астраханского саммита 2010 года — принимая во внимание гуманитарный аспект этого вопроса», — говорится в заявлении Турбьерна Ягланда.

Генсек Совета Европы фактически повторил призыв сопредседателей Минской группы, которые спустя 12 дней после боестолкновения на армяно-азербайджанской границе выступили с заявлением, основной целью которого было осуждение Армении за невозвращение тела азербайджанского военнослужащего, обезвреженного в ходе пресечения диверсии.

«Призываем без промедления вернуть человеческие останки в соответствии с соглашением в Астрахани в 2010 году, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер данного вопроса», — говорилось в заявлении посредников.

В документе, однако, дипломаты не касаются обстоятельств, в результате которых тело азербайджанского военнослужащего оказалось на армянских позициях. Вместо этого используются общие формулировки, типа: «Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 году, в результате которого есть жертвы». А ведь очевидно, что тело могло оказаться на армянских позициях в результате отражения диверсии.

В Ереване запоздалое, безадресное заявление сопредседателей, в котором не сказано о том, кто виноват в человеческих жертвах, или кто начал боестолкновение, вызвало шквал критики.

По словам пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении, вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, то, что Минская группа ОБСЕ отреагировала на азербайджанскую диверсию на границе с Арменией через две недели после инцидента — уже нехорошо.

«Однако, если отклик сопредседателей должен был быть таким, как их последнее заявление, то лучше было бы им сохранять молчание», — цитирует заместителя председателя НС Армении «АрмИнфо». Вице-спикер также подчеркнул, что заявление посредников, в котором ставится знак равенства между провокатором и стороной, стремящейся к миру, не содействуют сохранению стабильности в регионе и поощряет Баку на новые агрессивные действия.

Но армянский МИД, адекватное восприятие ситуации которого ставится под серьезные сомнения в армянских экспертных кругах, оценил заявление сопредседателей по-другому.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ говорят о том, о чем мы всегда последовательно громогласно говорим. Мы согласны с ними в том, что нарушения режима прекращения огня недопустимы. Согласны и в том, что надо немедленно претворить в жизнь договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, включая внедрение механизмов расследования в кратчайшие сроки. Страны-сопредседатели многократно отмечали о том, какая сторона отказывается от внедрения механизмов расследования, следовательно, именно на эту сторону и падает ответственность за инциденты и нарушения перемирия. Подобные механизмы позволят, как говорят сопредседатели Минской группы ОБСЕ, избежать взаимных обвинений», — так отреагировал официальный Ереван на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что когда азербайджанский диверсант обезвреживается на армянских позициях, то «для всех и без внедрения механизма расследования ясно, кто напал».

«Мы надеемся, что сопредседатели будут последовательны в плане немедленного и строгого реагирования на любое проявление применения силы или угрозы применения силы в зоне конфликта, особенно когда в результате нарушения режима прекращения огня есть жертвы», — отметил глава внешнеполитического ведомства Армении, заявив, что нельзя позволять, чтобы запоздалая реакция воспринималась допустившей нарушения стороной как терпимое отношение к ее действиям.

«Сопредседатели фактически реагируют не на очередное грубое нарушение Азербайджаном всех своих обязательств, а на невозвращение тела диверсанта, что дает основание заключить, что-либо МИД, несмотря на свое слабое и робкое заявление, ничего не сделал, чтобы потребовать от сопредседателей конкретной адресной реакции, либо сопредседатели просто проигнорировали усилия внешнеполитического ведомства РА. Независимо от того, с каким вариантом мы имеем дело, результат один: МИД Армении продолжает действовать крайне безрезультатно», — пишет по этому поводу электронное издание hetq.am.

По мнению автора статьи, в условиях, когда сопредседатели фактически делают вид, что не замечают опасную тактику Баку по провоцированию диверсионной войны, приводящей к человеческим потерям, всего лишь «выражение надежды» уже вызывает серьезные сомнения в адекватном восприятии ситуации армянскомим МИД. Налбандян также отметил, что «когда азербайджанский диверсант ликвидируется на армянских позициях, всем ясно и без механизмов, кто напал». Непонятно, однако, кого он имеет в виду под «все». Во всяком случае из распространенного сопредседателями заявления не следует, что они оценивают ситуацию именно таким образом.

Действия и заявления МИД Армении вызывают недоумение еще и по тому, что министерство обороны Армении ранее неоднократно заявляло, что располагает неопровержимыми доказательствами нападения Азербайджана. А в ответ на просьбу Международного комитета Красного креста вернуть тело, в армянском ведомстве отметили, что об этом не может быть и речи пока не будут проведены все необходимые экспертизы.

Пользователи социальных сетей, в связи с заявлением сопредседателей также вспомнили их фактическое бездействие в ноябре 2014 года, когда азербайджанские ВС сбили в Карабахе армянский вертолёт, а для возвращения трупов летчиков потребовалось спецоперация карабахской армии.