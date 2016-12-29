Армения заявила о потерях в ходе боя на границе с Азербайджаном

Ереван, , 12:34 — REGNUM На армяно-азербайджанской границе утром 29 декабря произошло боестолкновение, в результате которого погибли трое военнослужащих Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.

Он отметил, что бой случился на участке границы юго-восточнее села Чинари области Тавуш. По его словам, с азербайджанской стороны была совершена попытка диверсионного проникновения, которая была отражена с армянской стороны. Ованисян сообщил, что «противник отступил, неся потери в виде убитых и раненых, в том числе на позициях МО Армении».

«Министерство обороны Армении располагает неопровержимыми фактами нарушения границ Армении со стороны азербайджанцев. Всю ответственность за данную провокацию несет военное-политическое руководство Азербайджана», — заявил Ованисян.

Подразделения Вооруженных сил Армении были вынуждены вступить в бой с противником. В ходе сражения армянская сторона понесла потери: погиб старший лейтенант и двое рядовых.