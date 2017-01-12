Москва, 12 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая разрабатывается под руководством экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом сегодня, 12 января, заявил министр труда Максим Топилин на Гайдаровском форуме.

voffka1966 Пенсионный возраст

«Эта дискуссия о повышении пенсионного возраста в РФ идет давно и постоянно», — сказал он.

Ранее Топилин заявлял, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Сам Топилин в 2016 году заявлял, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышен не будет. Кудрин отмечал, в свою очередь, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию — 63 года.

Напомним, в настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.

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