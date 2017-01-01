Вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста чиновников

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55

Москва, , 02:05 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о повышении пенсионного возраста госслужащих, сообщает ИА REGNUM.

Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин. 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года — 63 года для женщин и 65 для мужчин.

Одновременно с 60 до 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской службе. Поэтапно будет увеличиваться и стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет: с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах.

Закон также регулирует порядок расчета выплаты накопительной пенсии для чиновников после повышения им пенсионного возраста. Предполагается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии уменьшится на количество полных месяцев, которые составляют разницу между прежним и новым возрастом выхода на пенсию. При этом предусматривается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии не может быть меньше 168 месяцев.

Согласно закону, срочные трудовые контракты, заключенные на 1 января 2017 года с государственными гражданскими служащими, не достигшими возраста 65 лет, считаются заключенными на неопределенный срок. На сегодняшний день нормы законодательства предусматривают, что по достижении 60 лет государственные гражданские служащие работают по срочному трудовому договору.

Вместе с тем власти России обсуждают поэтапное увеличение пенсионного возраста для всего населения страны.

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