Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
Москва, 11 января, 2017, 18:10 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В министерстве обороны России прокомментировали обвинения ВВС США в «опасных сближениях»;
- В Кремле призвали выйти из санкционной риторики, которая вредит всей мировой экономике;
- Будущий глава Госдепа заявил об игнорировании Россией интересов США. В Москве призвали дождаться выступления Тиллерсона в сенате;
- Кремль назвал «фальшивкой» доклад о компромате России на Трампа;
- Уходящий президент США Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью.