Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Корпорация «Трансстрой» требует взыскать с Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга 413,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В качестве третьего лица указан банк ВТБ, при этом суд пока не принял решение о производстве по делу. Названную сумму «Трансстрой» считает компенсацией за односторонний разрыв контракта на постройку депо «Южное».

Смольный инициировал расторжение контракта в декабре 2016 года, мотивируя это тем, что «Трансстрой» сорвал сроки работ. Общая стоимость контракта составляет 6,6 млрд рублей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подчеркивает, что это решение Смольного никак не связано с тем, что в июле 2016 года с «Трансстроем» также расторгли многомиллиардный контракт на возведение «Зенит-Арены».

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Ранее глава КРТИ Сергей Харлашкин обещал, что конкурс на достройку «Южного» объявят до конца прошлого года, теперь сроки сдвинулись на конец января. В комитете утверждают, что разрыв контракта не повлияет на дату сдачи объекта. По словам Харлашкина, станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» Фрунзенского радиуса метрополитена будут также сданы вовремя.