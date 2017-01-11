Пермь, 11 января, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В Пермском крае определились со Стратегией дальнейшего развития региона, направленной на возрождение промышленного потенциала Прикамья, развитие социальной сферы и, в конечном итоге, повышение качества жизни. В рамках реализации административной реформы губернатор Виктор Басаргин 10 января встретился с министром территориального развития региона Романом Кокшаровым, перед которым поставил задачи по «перезагрузке» министерств осуществить именно под эти цели. От каждого министерства глава региона требует принятия конкретных мер, которые помогут достичь обозначенных стратегических целей, требует новаторских идей, новых подходов к решению задач, поставленных президентом, реализация которых даст новый толчок развитию Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отметим, что по инициативе губернатора Виктора Басаргина в Пермском крае реализуется масштабная административная реформа, первым этапом которой стала отставка краевого правительства.

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«В ближайшее время глава региона встретится с каждым членом правительства и обсудит, каковы их дальнейшие перспективы работы в краевой власти, при этом задача полной и безоговорочной смены всех членов правительства главой региона не ставится», — заявили в пресс-службе губернатора и добавили, что согласно опросу, проведенному агентством «СВОИ», решение Басаргина о необходимости проведения административной реформы поддерживают 63% респондентов. Завершить этот этап планируется в течение ближайших недель.

Цель реформы созвучна поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, обозначенному на Сочинском инвестфоруме-2016, — переход на проектный метод госуправления. Это позволит укрепить региональную власть, повысить ответственность и эффективность работы чиновников, оптимизировать затраты на управленческий аппарат. Реформа региональной исполнительной власти — это повышение управляемости и формирование губернатора нового типа, являющегося не только политическим руководителем, но и экономистом-практиком, лично контролирующим ход работ.

По мнению Виктора Басаргина, сегодня необходимы стимулы, чтобы муниципалитеты привлекали бюджетный ресурс, чтобы в территориях были не программы выживания, а программы развития.

В свою очередь Роман Кокшаров подчеркнул, что в этом году по поручению Басаргина регион переходит на программное управление. Акцент в 2017 году будет вновь сделан на развитие моногородов: «Для муниципалитетов очень важна инвестиционная политика, и мы продолжим уделять внимание созданию условий для инвесторов, ведь это, в конечном итоге, влияет и на уровень жизни населения».

Примечательно, что активную административную реформу Басаргин затеял в то время, когда до окончания срока его губернаторских полномочий осталось менее года. Напомним, Виктор Басаргин является высшим должностным лицом Пермского края с 28 апреля 2012 года, и срок истекает весной 2017 года. В конце 2016 года губернатор заявил о готовности участвовать в выборах на пост главы края.

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