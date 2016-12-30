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Прикамье-2016: министры — под следствием, правительство — в отставке

Политика
Губернаторский указ об отставке краевого правительства появился 29 декабря

Пермь, 30 Декабря 2016, 11:07 — REGNUM  Глава Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке местного правительства. «Таким образом, в Прикамье стартовал первый этап масштабной административной реформы. Этим решением губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами правительства глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу», а также сообщил о новых приоритетах», — сообщает пресс-служба губернатора.

Отставка правительства

Заседание краевого правительства проходило в закрытом режиме и продлилось всего 15 минут. На нем Виктор Басаргин поздравил присутствующих с наступающим Новым годом, поблагодарил за работу и, попросив «не держать на него зла», пишет «Коммерсант». Он пообещал, что до конца реформы все министры и вице-премьеры получат статус исполняющих обязанности.

А 29 декабря появился указ об отставке правительства. Отметим, административная реформа была анонсирована Виктором Басаргиным еще в сентябре 2016 года, по результатам выборов в Госдуму, и законодательное собрание края и гордуму Перми.

Накануне отставки правительства случилось несколько событий, которые так или иначе были с ней связаны. 19 декабря Виктор Басаргин провел бизнес-встречу по вопросам социального предпринимательства, участниками которой стали представители крупных промышленных предприятий — «Уралкалий», «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», «Соликамскбумпром», «Завод Стройдеталь». По сообщению местных СМИ, кроме социальных вопросов на встрече обсуждалась возможность выдвижения Басаргина на новый губернаторский срок в 2017 году. По словам наблюдателей, глава региона заручился поддержкой топ-менеджеров крупнейших промышленных предприятий Пермского края на предстоящих выборах.

Также напомним, что на заседании Совета глав городов и районов Прикамья 20 декабря главы муниципалитетов попросили губернатора Виктора Басаргина принять участие в выборах главы региона осенью 2017 года. «Мы входим в Новый год с уверенностью в завтрашнем дне, и эту уверенность мы связываем с вашей деятельностью. Мы бы хотели понимать, что второй отрезок пути должен быть пройден не менее эффективно и под руководством Виктора Федоровича. Мы готовы встать вместе с вами и продолжать работу на благо Пермского края», — обратился к губернатору глава Пермского района Александр Кузнецов. Его поддержали и другие руководители муниципалитетов.

Таким образом, как считают местные аналитики, Виктор Басаргин дал старт своей предвыборной кампании.

Коррупционные дела

Не обошлось без скандала. 22 декабря, в Органном зале Перми после губернаторского предновогоднего приема, который назывался «Подведение итогов социально-экономического развития Пермского края в 2016 году», оперативники ФСБ демонстративно на глазах у чиновников, депутатов и прессы увели на допрос вице-премьера краевого правительства Олега Демченко. Позже выяснилось, что его допрашивали по уголовному делу в отношении экс-министра транспорта Алмаза Закиева, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при избрании подрядчика строительства дорожного обхода вокруг Чусового

Принудительный привод Олега Демченко на допрос, еще и раскрученный в СМИ, по мнению экпертов, может вызвать серьезный конфликт между Виктором Басаргиным и недавно назначенным начальником краевого УФСБ Виктором Задворным. В преддверии начинающейся губернаторской кампании, натянутые отношения с руководителем краевого УФСБ серьезно ослабляют позиции Виктора Басаргина.

Необходимо отметить, что 2016 год ознаменовался в Пермском крае рядом крупных коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны четыре краевых министра. Кроме министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиненного по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», уголовному преследованию в течение уходящего года подверглись еще три краевых министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года СУ СКР по Пермскому краю возбудило против Виктора Федоровского, на тот момент министра строительства и ЖКХ Пермского края, уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В итоге 22 апреля он покинул правительство региона по собственному желанию. В октябре 2016 Ленинский районный суд Перми, по ходатайству следователя, прекратил уголовное преследование экс-министра, и назначил ему штраф в 145 тыс. рублей.

Ответственность возложат на бывшее правительство?

4 июня 2016 года оперативники ФСБ задержали в аэропорту министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева после его прилёта из Москвы. Ему было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он подозревается в участии хищения 31 млн рублей из бюджета при строительстве и ремонте сети МФЦ в Прикамье. Позже при обыске в доме Балуева обнаружили 13 винтовочных патронов, что вылилось в уголовное преследование о их незаконном хранении. В ноябре 2016 стало известно, что Балуеву грозит еще одно уголовное дело. По мнению следователей, он может быть причастен к хищениям в МФЦ под видом премий свыше 2,6 млн рублей из бюджета.

4 октября 2016 года был арестован, а позже выпущен под домашний арест министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях. Он подозревается в превышении должностных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации. Ему вменяется подписание актов приёмки работ при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, что привело к хищению 13 млн рублей.

Местные аналитики предполагают, что Виктор Басаргин, как губернатор «свалит» все коррупционные скандалы и промахи в социальной и экономической сфере на теперь уже бывшее правительство и сформирует новый кабинет министров, как кризисную команду на период выборов, в которую войдут наиболее доверенные ему лица.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Пермского края официально отправлено в отставку

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