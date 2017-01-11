Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. В Петербурге запущена общественная кампания против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Напомним, о таком решении накануне объявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. В 2015 он же отказал РПЦ в просьбе о передаче собора, однако теперь изменил свою точку зрения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, гражданские активисты Федор Горожанко и Полина Костылева через специально созданный сайт призывают подписаться «против передачи музея памятника в пользование Русской православной церкви».

«Нет у временно возглавляющего город чиновника такого права — решать подобные вопросы от имени всех петербуржцев. Исаакиевский собор — важнейший памятник Петербурга, визитная карточка города и ключевой объект туристской инфраструктуры, ежегодно приносящий в бюджет только налогом с собственных доходов десятки миллионов рублей. <…> Собор никогда за всю свою историю не принадлежал Церкви. Мы, инициативная группа петербуржцев, объявляем общественную кампанию в защиту Исаакиевского собора», — говорится на сайте.

Кроме того, уже почти 100 тыс. человек выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ, подписав соответствующую петицию на портале change.org.

«Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии. Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая. Вряд ли РПЦ будет проводить экскурсии, организовывать разнообразные выставки и концерты классической музыки», — считают авторы петиции.

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Директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что пока «не владеет достаточной информацией» и не получал бумагу о передаче вверенного учреждения кому бы то ни было. «Я знаю о таком намерении, но не знаю о том, что это подписано», — сказал он. Ранее он выступал последовательным противником такой передачи, но, когда Смольный продлил с Буровым контракт летом 2016 года, в музее это восприняли как сигнал к тому, что собор сохранит прежний, светский статус.

«Лучше отправить в отставку губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко, чем отнять у города Исаакиевский собор», — прокомментировал происходящее депутат городского Законодательного собрания Максим Резник. Он уже объявлял о намерении инициировать референдум по этому вопросу, чтобы спросить мнение о судьбе собора у рядовых петербуржцев.

Его коллега по петербургскому парламенту Борис Вишневский намерен оспаривать решение Смольного в судебных инстанциях. «На мой взгляд, это огромная ошибка. И она будет исправлена. Закон позволяет гражданам обратиться по этому вопросу в суд, если они полагают, что их права и интересы нарушены. Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде. Хотите второй Охта-центр, Георгий Сергеевич? Вы его получите», — заявил Вишневский на своей странице в Facebook.

По словам руководителя петербургского отделения организации Transparency International Дмитрия Сухарева, передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает, что собор останется в собственности Петербурга, город будет нести значительные затраты на его ремонт и реставрацию, хотя все сборы будет осуществлять Церковь.

«Деньги остаются у них же. А вот платы за аренду не будет. В прошлом году Исаакиевский собор собрал 800 млн рублей, за счет которых, в частности, проводилась реставрация. Решение Полтавченко означает, что эти деньги город больше не получит. Их придется взять из городского бюджета. 800 млн рублей — это одна школа. Или детский сад», — добавил Сухарев.

«История с передачей Исаакиевского собора РПЦ в первую очередь обнажила слабость и несамостоятельность Смольного. В ситуации, когда рейтинг губернатора падает, выборы в ЗакС целиком прошли по сценарию Макарова (Вячеслав Макаров, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга, — прим.ред.), тарифы на проезд значительно выросли, а помпезная сдача стадиона оказалась конфузом, Смольный решил получить в союзники патриарха. В итоге, город теряет важней исторический объект, вместе с ним 800 млн рублей в год, а губернатор — лицо», — согласен с ним сопредседатель петербургского отделения «Парнас» Андрей Пивоваров.

Накануне, 10 января, общественные организации и представители некоторых партий «обменялись мнениями» о последующих совместных действиях в связи с передачей собора, сегодня это обсудят и депутаты из парламентской оппозиции, добавил Пивоваров.

Заметим, ранее о финансовых сложностях, к которым приведет передача собора, открыто заявлял и Смольный. Так, пресс-секретарь губернатора Адрей Кибитов мотивировал этим прежний отказ городского правительства отдать Исаакий в руки РПЦ.

«В случае передачи собора в пользование Санкт-Петербургской епархии все расходы по его содержанию, реставрации и охране лягут на собственника — Санкт-Петербург. Это повлечёт за собой дополнительные серьёзные расходы в городском бюджете и сокращение финансирования других социально значимых проектов и программ, что недопустимо в текущей экономической ситуации», — говорил тогда Кибитов.

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Сейчас в здании работает одноименный музей, по согласованию с администрацией музея в храме регулярно проходят церковные службы. Как отмечают в руководстве ГМЗ «Исаакиевский собор», ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей.

Исаакиевский собор, построенный в XIX веке, — одно из величайших купольных зданий Европы, уступающих по масштабу только соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. Высота Исаакиевского собора — 101,5 м, длина — 111,2 м, ширина — 97,6 м. Это второе по высоте, после Петропавловского собора, сооружение Санкт-Петербурга.