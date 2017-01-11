Москва, 11 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В распоряжении администрации президента США Барака Обамы, покидающего свой пост, остается девять дней для разрушения мира. Это на два дня больше того срока, за который бог создал его, написала на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сальвадор Дали. Пространство памяти (фрагмент)

«Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить», — отметила она.

Захарова назвала абсолютно лишенными смысла недавние поступки Вашингтона, в частности введение новых антироссийских санкций и поставку оружия сирийской оппозиции. По ее словам, такие действия по всем направлениям внешней политики несут вред.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Захарова иронично прокомментировала совместный доклад ЦРУ, АНБ и ФБР, посвященный якобы имевшему место вмешательству «русских хакеров» в последние президентские выборы в США. По словам дипломата, если «русские хакеры» и взломали что-то в Америке, то это мозг президента Барака Обамы.

Отметим, что республиканец Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал наладить отношения с Россией. Он стал победителем выборов, состоявшихся в США 8 ноября 2016 года. Вступление нового президента в должность состоится 20 января этого года.

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