Вашингтон, 11 января, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США продолжат давление на Россию в ответ на кибератаки против выборной системы, якобы осуществленные по указанию Кремля, передает Reuters 11 января.

ИА REGNUM Пентагон

«Некоторые ответные меры (против России — прим. ИА REGNUM ) уже были предприняты. Вы должны знать, что это только начало, а не конец», — заявил Картер во время пресс-конференции в Пентагоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве ответа на кибератаки, якобы осуществленные российскими спецслужбами по личному приказу президента Владимира Путина, президент США Барак Обама накануне Нового года уже распорядился выслать из США 35 российских дипломатов, а также ввести санкции против руководства ФСБ и ГРУ.

Сегодня, после очередного доклада разведки США, не содержащего доказательств вины России за кибератаки «из-за их секретности», в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях в ответ на «все грехи» России — кибератаки, действия в отношении Украины и Сирии.