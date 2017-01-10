Всеволожск, Ленинградская область, 10 января, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Завод Ford Sollers во Всеволожском районе Ленинградской области в 2017 году перейдет на стандартный пятидневный производственный график. Это произойдет в связи с восстановлением спроса на автомобили, производящиеся на заводе, сообщили 10 января власти Ленобласти.

Ford.ru Завод Ford во Всеволожске

В настоящее время завод Ford Sollers остановлен на новогодние каникулы. Возобновление работы намечено на 12 января. Ранее рабочая неделя на заводе была сокращена в связи с необходимостью снизить производственные издержки на фоне упавшего спроса.

Как отмечают областные власти, по итогам 2016 года продажи производимой во Всеволожске модели Ford Focus увеличились на 8%.

«Кроме того, в 2016 году компания Ford Sollers наладила экспортные поставки моделей Focus и Mondeo, выпускаемых на заводе во Всеволожске, на новые экспортные рынки — в Армению и Республику Беларусь», — уточнили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Дополнительную загрузку производственных мощностей обеспечит выпуск компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga, которая производится на заводе компании в Елабуге.

«Восстановление темпов производства на предприятии во Всеволожске придаст положительный импульс развитию всего регионального автокластера», — отмечает заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

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Предприятие компании Ford Sollers в Ленобласти выпускает модель Focus во всех модификациях кузова, а также Mondeo в компоновке седан. С июня 2014 года завод перешел на работу в одну смену в режиме неполной рабочей недели. В течение 2016 года предприятие неоднократно останавливало конвейер, а с 14 ноября 2016 года прекратило работу.

Власти Ленобласти полагают, что шансы на возрождение завода Ford сохраняются, если его владельцы сумеют дождаться позитивной покупательской конъюнктуры.

Чтобы производство на заводе во Всеволожске оживилось, необходим запуск на нем новой востребованной модели. Такое мнение высказал ранее экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников.