Москва, 10 января, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта спустя 12 дней выступили с заявлением о боестолкновении на армяно-азербайджанской границе.

Mil.am Николай Бордюжа на боевой позиции Армении на армяно-азербайджанской границе, 08.10.2014 г

«Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 году, в результате которого есть жертвы. Вооруженные силы Армении все еще удерживают тело погибшего в бою азербайджанского военнослужащего», — говорится в размешенном на сайте ОБСЕ заявлении.

По мнению дипломатов, нарушения режима прекращения огня являются неприемлемыми и противоречат признанным обязательствам сторон, которые несут полную ответственность за неприменение силы.

«Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, в том числе обязательства завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов проведения расследований ОБСЕ», — отмечается в документе.

Сопредседатели также призывают без промедления вернуть человеческие останки в соответствии с соглашением в Астрахани в 2010 году, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер данного вопроса.

«Мы призываем стороны прекратить взаимные обвинения и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах», — подчеркивают посредники.

Сопредседатели также выразили соболезнования семьям погибших солдат, «всем армянам и азербайджанцам, для которых надежды на новый год были омрачены горем бессмысленных потерь».

Заявление сопредседателей оперативно прокомментировали в правящей Республиканской партии Армении.

По словам пресс-секретаря партии и вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, то, что Минская группа ОБСЕ отреагировала на азербайджанскую диверсию на границе с Арменией через две недели после инцидента — уже нехорошо.

«Однако, если отклик сопредседателей должен был быть таким, как их последнее заявление, то лучше было бы им сохранять молчание», — цитирует заместителя председателя НС Армении «АрмИнфо». Вице-спикер также подчеркнул, что заявление посредников, в котором ставится знак равенства между провокатором и стороной, стремящейся к миру, не содействуют сохранению стабильности в регионе и поощряет Баку на новые агрессивные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 декабря на армяно-азербайджанской границе произошло боестолкновение, в результате которого погибли трое военнослужащих Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.

По словам пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованисяна, бой случился на участке границы юго-восточнее села Чинари области Тавуш. По его данным, с азербайджанской стороны была совершена попытка диверсионного проникновения, которая была отражена с армянской стороны. Ованисян сообщил, что «противник отступил, неся потери в виде убитых и раненых, в том числе на позициях МО Армении».

«Министерство обороны Армении располагает неопровержимыми фактами нарушения границ Армении со стороны азербайджанцев. Всю ответственность за данную провокацию несет военное-политическое руководство Азербайджана», — заявил Ованисян.

В тот же день с осуждением инцидента выступил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

«Рассматриваем эти действия на территории государства — члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года», — говорилось в комментарии.

По словам Бордюжи, казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно.

«Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», — подчеркивалось в заявлении генсека ОДКБ.

Комментарий — последнее публичное заявление Бордюжи на посту генсека ОДКБ. Исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2017 года было возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова, в связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий Бордюжи.

Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. Последнее его заявление можно с уверенностью назвать самим острым, оно касается ситуации на армяно-азербайджанской границе.

По словам начальника Генерального штаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, после 29 декабря ситуация на границе была относительно спокойной. По словам Акопяна, армянские силы уверенно выполнили поставленные перед ними боевые задачи и успешно отразили запланированную операцию противника.