Пекин, 10 января, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Во время строительных работ в городе Бачжун (провинция Сычуань, Китай) найдена гробница, рассчитанная на двух человек. Захоронение сделано более 350 лет назад, сообщает агентство China News Service.

Династия Мин

Уточняется, что в гробнице не оказалось ни костей, ни остатков гробов. Обнаружена старинная посуда, на боковых стенах гробницы — надписи. На одной из стен, выполненных из камня, выгравированы изображения.

Параметры гробницы — 14 метров в длину, два метра — в ширину, сообщает агентство Синьхуа.

Учёные пришли к выводу, что захоронение это сделано в эпоху династии Мин — более 350 лет назад. Напомним, династия Мин правила в Китае с 1368 по 1644 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в центральной китайской провинции Хэнань найден сосуд с мясным супом, приготовленным более 2000 лет назад.