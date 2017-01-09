Симферополь, 9 января, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Полиция ликвидировала бутлегерскую сеть на территории Крыма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике Крым, в рамках расследования уголовного дела обнаружены складские помещения, на которых находилась спиртосодержащая продукция — для производства суррогатных алкогольных напитков.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В общей сложности полицейские провели 18 обысков в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

На обнаруженных складах изъято 76 тыс. 740 литров медицинского антисептического спиртосодержащего раствора, 24 тыс. 520 литров этилового спирта, несколько сотен канистр с запахом спирта без этикеток и опознавательных знаков, 55 тысяч флаконов спиртосодержащей жидкости «Вита-Септ». Всего изъято более 107 тонн спиртосодержащей жидкости на общую сумму свыше 15 млн рублей.

В настоящее время вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Следственные мероприятия продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в ряде регионов России были зарегистрированы случаи отравления алкоголем. Наиболее резонансный из них — гибель более 70 человек после употребления жидкостей, содержавших метиловый спирт.

В Крыму в последний раз крупную партию алкогольного фальсификата изымали в марте 2016 года — поддельную водку ввозили на полуостров в машинах, арендованных «Почтой России» с целью перевозки почтовых грузов.

Контрафактную водку в Крым возили почтовыми машинами

В марте же проблемой заинтересовался глава республики Сергей Аксенов: прямо на одном из заседаний правительства он попросил своего помощника купить водку в ближайших от здания Совмина магазинах. Помощник принёс водку, приобретённую за 75 рублей. Акцизные марки на бутылке были поддельные. На некоторых бутылках, также приобретенных в рамках «эксперимента», были идентификаторы, свидетельствующие о том, что там чай.

Аксенов наглядно показал чиновникам, как они борются с паленой водкой