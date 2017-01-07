Анкара, 7 января, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В Турции сотрудники правоохранительных органов арестовали 5 человек в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Карлов

«В рамках расследования покушения на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, арестованы 5 человек, четверо из которых сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ.

Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

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