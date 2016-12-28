Глава МИД Ирака: Убийство Карлова — агрессия против всех дипломатов

Дипломатия — она одна, несмотря на многочисленность стран, которым она служит

Багдад, , 12:11 — REGNUM Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари назвал убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре актом агрессии в отношении всех дипломатов мира, сообщает RT.

Выразив соболезнования правительству и народу России в связи с трагедией, министр охарактеризовал Карлова как «мастера дипломатического искусства» и стратегически мыслившего человека.

«Я считаю, что это агрессия не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении всех дипломатов мира. Дипломатия — она одна, несмотря на многочисленность стран, которым она служит», — сказал аль-Джаафари.

Как передавало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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