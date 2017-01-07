Москва, 7 января, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Компания «Газпром» в пятницу, 6 января, установила новый исторический суточный рекорд экспорта голубого топлива по газопроводу «Северный поток» в дальнее зарубежье. Об этом, как пишет RT, говорится в сообщении компании.

Gazprom.ru Центр управления газопроводом «Северный поток». Цуг, Швейцария

«В условиях повышенного спроса на газ в Европе «Газпром» 3 дня подряд — 4, 5 и 6 января — фиксирует новый рекордный объем поставки газа по «Северному потоку» — 165,2 млн куб. в сутки"‎, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пересчете на год проектная мощность газопровода «Северный поток» превышена на 10 процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голубое топливо из РФ, приходящее в Европу по морскому трубопроводу «Северный поток», поступает в газопровод Opal в Германии. Еврокомиссия (ЕК) в 2009 году исключила трубопровод из-под регулирования и попросила провести аукцион по продаже газа на условиях, установленных регулятором, для чешского рынка. «Газпром» отказался выполнять эти условия. Поэтому ЕК заморозила 50% мощностей газопровода.

Однако 25 октября 2016 г. ЕК все же разрешила «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL. Так, уже 22 декабря российская компания начала увеличивать свои мощности по Opal. А 26 декабря физическая загрузка газопровода выросла до 81%.

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