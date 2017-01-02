«Газпром» установил рекорд поставок газа в Европу по «Северному потоку»

Москва, , 19:33 — REGNUM Компания «Газпром» 1 января установила рекорд поставок голубого топлива в Европу по «Северному потоку». Об этом, как передает RT, говорится в сообщении российской компании.

«1 января «Газпром» поставил по газопроводу «Северный поток» рекордный объем газа — 160,75 млн кубометров в сутки, — говорится в сообщении. — В пересчете на год это больше проектных объемов газопровода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в газопровод Opal в Германии поступает голубое топливо из РФ, приходящее в Европу по морскому трубопроводу «Северный поток». Еврокомиссия (ЕК) в 2009 г. исключила трубопровод из-под регулирования и попросила провести аукцион по продаже голубого топлива на условиях, установленных регулятором, для чешского рынка. «Газпром» отказался выполнять эти условия. Поэтому ЕК заморозила 50% мощностей газопровода.

Однако 25 октября 2016 г. ЕК все же разрешила российской компании поставлять больше голубого топлива по газопроводу OPAL. Так, уже 22 декабря «Газпром» начал увеличивать свои мощности по Opal. А 26 декабря физическая загрузка газопровода выросла до 81%.