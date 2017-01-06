Трамп: Заявления о «российских кибератаках» — охота на ведьм
Вашингтон, 6 января, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Заявления о том, что Российская Федерация (РФ) якобы причастна к «хакерским атакам» на серверы политических организаций США во время президентской гонки, являются политически мотивированными. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times.
«Это политическая охота на ведьм», — сказал миллиардер.
При этом Трамп напомнил, что относительно недавно Китай похитил имена 20 млн государственных служащих.
«Почему никто даже не говорит по этому поводу?» — сказал избранный глава Белого дома.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители Демократической партии в ходе предвыборной гонки в США заявили, что некие «русские хакеры» якобы взломали серверы политических организаций США, в частности Национального комитета демократической партии США.
Информация с этих серверов якобы была обнародована и могла повлиять на результаты народного голосования.
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