Обама получил доклад о «кибератаках России»

Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Разведывательные ведомства США передали засекреченный доклад главе Белого дома Бараку Обаме о якобы вмешательстве России и других государств в президентские выборы в стране. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Действующий президент США Барак Обама получил доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Демократической партии в ходе предвыборной гонки в США заявили, что некие «русские хакеры» якобы взломали серверы политических организаций США, в частности Национального комитета демократической партии США.

Информация с этих серверов якобы была обнародована и повлияла на результаты выборов. Эти обвинения поддержал уходящий президент страны Барак Обама.

Тем не менее до сих пор никто из представителей Вашингтона так и не предоставил каких-либо доказательств причастности РФ к этим хакерским атакам.

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