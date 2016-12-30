Москва, 30 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. ‍Информация о том, что в Москве в ответ на введение новых санкций со стороны США была закрыта американская школа, не соответствует действительности. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила в своём Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Комментируя информацию телеканала CNN о закрытии школы как ответной меры, Захарова ответила, что это ложь.

«Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала она.

Захарова предложила вместо таких фраз как «Москва опровергла… или Москва не будет…» прямо написать: «Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что в ответ на новые антироссийские санкции, введённые 29 декабря, в Москве закрыта школа. В этой школе учатся дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады. В этом же сообщении утверждалось, что сотрудники американского посольства якобы лишились возможности посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Напомним, 29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы ввела новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц в России. Санкции коснулись ряда российских компаний, а также ФСБ и ГРУ.

Власти США потребовали выслать 35 российских дипломатов. Повод для санкций — причастность Москвы к хакерским атакам, которые якобы имели место в отношении Вашингтона. Москва заявила, что будут приняты ответные меры.