МИД России определился с ответными мерами на санкции США
Москва, 30 Декабря 2016, 13:32 — REGNUM МИД России предложило президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольств США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на расширение санкций со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Также внешнеполитическое ведомство предлагает запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору.
«Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул отдыхали: там лагеря традиционно открываются, и эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации. Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — сказал Лавров.
Министр надеется, что Москва оперативно рассмотрит все предложения по ответу на санкции.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Барак Обама расширил санкционный список. В него попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ. По мнению властей США, российские хакеры оказали влияние на итоги выборов президента США. Кроме того, госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата.
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