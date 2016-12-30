Москва, 30 декабря, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Котировки марки Brent находятся неподалеку от достигнутых 28 декабря максимумов. Поддержку черное золото получает со стороны ожиданий, что все страны, участвовавшие в договоренностях в формате ОПЕК+, будут придерживаться взятых на себя обязательств, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Sadda.co Нефть

«Но вполне возможно, что энергоноситель всё же разовьет нисходящую коррекцию. Цены находятся на достаточно высоких уровнях, чтобы зафиксировать прибыль в преддверии длинных праздничных выходных», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть идёт в рост»

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 декабря, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику, отыгрывая данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,44% — до 57,10 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,35% — до 53,96 доллара за баррель.