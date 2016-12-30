«Нефть идёт в рост»

Москва, , 08:29 — REGNUM Торги по нефти 29 декабря закрылись ростом. По итогам дня цена на сорт Brent поднялась на 1,62%, до 56,82. Цена снизилась с максимума $57,29 после выхода слабого отчёта Минэнерго США и стабилизировалась на отметке $56,78, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

По данным ведомства, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 0,6 млн баррелей, до 486,1 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, до 227,1 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,9 млн баррелей, до 151,6 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 20 тыс. баррелей — до 8,766 миллиона баррелей в сутки.

30 декабря на торгах в Азии баррель Brent стоит $56,83 (+0,04%). Нефтетрейдеры не желают фиксировать прибыль перед окончанием месяца и года. Они уверены, что в январе нефть продолжит дорожать. Цена может в моменте протестировать уровень $57,60, но сейчас больше факторов указывают на коррекцию цен в район $56,00. Если идти вверх, то с $56,80 и без остановок до $57,60. Потеря опоры в области 56,40 приведет к снижению цен до $56,00.